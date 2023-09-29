الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية

وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بحث عنها الكثير من السعوديين خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع اعلانها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

ولفتت الوزارة أن الوظائف الشاغرة متاحة للعمل بفروع الوزارة في كلا من ينبع، والمدينة المنورة، والظهران، والأفلاج، والطائف.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وأشارت وزارة الطاقة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

مشرف فريق (ينبع).

– مشرف فريق (المدينة المنورة).

– مشرف فريق (الظهران).

– مشرف فريق (الأفلاج).

– مراقب ميداني (الطائف).

– مراقب ميداني (المدينة المنورة)، المتاحة للجنسين بشرط توفير عدة مهارات في المتقدم ومنها:

إدارة الوقت

إدارة الأولويات

تميّز الخدمات

الالتزام

خدمة العملاء

العمل الجماعي

التعاون

مهارات التواصل الكتابية واللفظية

حل المشاكل

اتخاذ القرارات

المرونة والتكيّف

التطورّ والاستطلاع

روح المبادرة

الابتكار

التفكير التحليلي

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة

ودعت الوزارة كل من يرغب في التقديم الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة ومعايير التسجيل فيها، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/