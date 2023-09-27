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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تشن حملات للإلتزام بمواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الكهرباء

حملات على الورش والمحلات
حملات على الورش والمحلات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني ، لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى.

و ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر الحالى ، على ان تبدأ المواعيد الشتوية يوم الجمعة القادم  29 سبتمبر الجارى ، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة ، والكافيهات والورش ، والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

 

وشدد المحافظ، على الإلتزام بخطط ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية ، بكافة المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، خلال إجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع الأسبوع الجارى ، بشأن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية ، والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي أمن وسلامة المواطنين ، والإلتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة ، بكافة المدن والمراكز.

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