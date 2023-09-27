المنيا تشن حملات للإلتزام بمواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الكهرباء

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني ، لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى.

و ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر الحالى ، على ان تبدأ المواعيد الشتوية يوم الجمعة القادم 29 سبتمبر الجارى ، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة ، والكافيهات والورش ، والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وشدد المحافظ، على الإلتزام بخطط ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية ، بكافة المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، خلال إجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع الأسبوع الجارى ، بشأن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية ، والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي أمن وسلامة المواطنين ، والإلتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة ، بكافة المدن والمراكز.