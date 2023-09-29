مكتب التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط يعلن موعد دورة التربية العسكرية لطلاب

اعلن مكتب التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط عن مواعيد الدورات التدريبية وذلك خلال الفترة من 2023/9/30م وحتى 2023/10/13م.، وهي لجميع الفرق والخريجين.

فعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة سرعة المبادرة بالتقدم الكتروني على رابط التربية العسكرية أو يدوي بمقر التربية العسكرية بأسيوط، وذلك من اليوم

وتعقد الدورات بنظام التدريب والحضور العملي بمقر التربية العسكرية بأسيوط و يتم الإلتزام بالحضور طبقا للتعليمات الصادرة من إدارة التربية العسكرية من الالتزام بالزي المخصص و الالتزام بنسبة الحضور و الالتزام بتقديم الأبحاث طبقاً للمخطط من إدارة التربية العسكرية ) و سيتم التواجد إعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/9/30م بمقر التربية العسكرية بأسيوط الساعة السابعة صباحاً.

مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية وعدد 1 صورة شخصية 6×4 للطالب.وعلى الطلبة الراغبين فى التسجيل للالتحاق بالدورة يرجى الدخول على الرابط التالى

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تتكون الدورات التدريبية من مجموعة من البرامج المختلفة التي تهدف إلى تدريب الشباب على المهارات والخبرات العسكرية اللازمة لخدمة الوطن. وتشمل هذه البرامج تدريب الفرق على القتال المباشر والمعارك الحديثة، وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الميدان العسكري.

وتستمر الدورات لمدة أسبوعين، بمعدل اثنين يوميًا، حيث يشترك الطلاب في سلسلة من الفصول النظرية والعملية. وتشمل الدورات التدريبية العديد من الأنشطة والتدريبات المختلفة، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العسكرية والزيادة في المرونة والتكيف في الميدان العسكري.

بالإضافة إلى هذا، تهدف الدورات إلى تمكين الشباب من الانضمام إلى القوات المسلحة وتوفير فرص العمل لهم في المجال العسكري. وذلك يأتي في إطار حرص جامعة الأزهر على تنمية مهارات الشباب وتوفير الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

ويمكن للراغبين في التسجيل في الدورات التدريبية التواصل مع مكتب التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط لمزيد من المعلومات والتسجيل.