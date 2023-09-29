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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفتي يكشف أحوال النبى فى صِغره وطريقة لعبه مع الأطفال

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى مرحلة الطفولة وكيف كان لعبه وكيف كان محبوبا بين أقرانه.

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المفتي: لا يوجد شكل معيَّن للحجاب ومواصفاته

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، النبى كان مثالًا للخير كله منذ طفولته الأولى عندما أقبلت عليه حليمة السعدية لتأخذه للرضاعة فوقع حبه في قلبها وكان أحب إليها من أبنائها.

وأكد المفتى إن النبي كان كلُّ مَن يراه يحبه، وعندما يلعب مع الأطفال في طفولته يحبه الأطفال والأمهات ولعبه كان فى حيز المباح ، فقد كان نموذجًا للطفل المحبوب.

الرعاية الإلهية ربَّت النبي صلى الله عليه وسلم

وتابع: “الرعاية الإلهية ربَّت النبي صلى الله عليه وسلم، وألقت في قلوب الناس محبته، وعندما صار شابًّا قويًّا كان يسير بين الناس صادقًا أمينًا معروفًا بين الناس بهذه الصفة”.

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