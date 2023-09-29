تجلط الدم يشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.. طبيب يوضح

ووفقا لطبيب القلب يوري كونيف، فإن مدى تعرض الشخص للإصابة بالسكتة الدماغية يتم تحديده من خلال ثلاثة عوامل، يرتبط أحدها بزيادة تخثر الدم.

أبلغ طبيب القلب كونيف أن التقلبات في ضغط الدم يمكن أن تشير إلى الميل إلى السكتة الدماغية، وغالبًا ما تحدث مثل هذه التقلبات على خلفية ارتفاع ضغط الدم الموجود.

وأوضح كونيف في حديثه مع راديو 1: "غالباً ما يكون ارتفاع ضغط الدم مصحوباً بصداع في المنطقة القذالية، وعدم الراحة في القلب، لكن الكثيرين لا ينتبهون لذلك".

بالإضافة إلى ذلك، يشير تخثر الدم القوي إلى الميل إلى السكتة الدماغية الأشخاص الذين يعانون من هذه الميزة لديهم خطر متزايد للإصابة بجلطات دموية ومشاكل في الدورة الدموية في الدماغ والقلب، نصح كونيف أولئك الذين ظهرت في أسرهم بالفعل حالات نقص تروية القلب أو نقص تروية الدماغ باستشارة الطبيب وفحص دمهم، وإذا كان يميل إلى سماكة، فمن الضروري اتخاذ تدابير لمنع حدوث تجلط الدم.

وأضاف طبيب القلب أن احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية تزداد أيضًا في الحالات التي تظهر فيها لويحات في الأوعية، وهي تكوينات من الدهون والكالسيوم التي تملأ تجاويف الأوعية الدموية وتتداخل مع الدورة الدموية الطبيعية، وحذر كونيف من أن اللويحات تتشكل عادة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، والسمنة.