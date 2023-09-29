لاميتا فرنجية تسيئ للحجاب بفستان مكشوف وسيجارة مشتعلة (صور)

تنجذب الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء الجرئية التي تبرز منحنيات قوامها بشكل جريء، مما يعرضها لكثير من الانتقادات.

وتصدرت لاميتا انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالة لافتة تميل للجرأة ورائها البعض مسيئة للمحجبات والحجاب كنوع من الاستهانه به، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، بدون أكمام، ينتمي لقصة الv، زين بحبات الكريستال والفضي، عكس منحنيات قوامها بشكل جريؤ.

واختارت غطاء خصلات شعرها الأسود بحجات ساتان مزركش غير متناغم مع قصة الفستان نهائيا، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

لاميتا

وحرصت لاميتا أن تعبر عن شخصيتها المتمردة على طريقة فتيات المتحررات لتشرب السجائر بشكل عفوي.

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.