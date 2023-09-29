النصر يهزم الطائي بثنائية في الدوري السعودي

استطاع فريق الكرة الأول بنادي النصر الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل تاليسكا هدف العالمي الأول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وأدرك هدف التعادل للطائي اللاعب فيرجل ميسيدجان في الدقيقة 79، وأحرز هدف فوز النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة 2 ـ 1.

يتواجد فريق النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بجدول ترتيب الدوري، فيما يقع نظيره الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ولعب النصر بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمي: العقيدي.

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: الخيبري، بروزفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، رونالدو.