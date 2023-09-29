تمَّ انطلاق سباق "Trail Master" في محمية وادي دجلة ،بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ،ويُنظم هذا السباق الذي يعتبر من نوع خاص ومميز بواسطة فريق تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تضمن السباق ثلاثة مسافات مختلفة، حيث يُمكن للمشاركين اختيار التحدي الذي يناسبهم، وهي مسافة ٥ كيلومترات و١٠ كيلومترات و٢١ كيلومترًا. وتشتهر محمية وادي دجلة بالمناظر الطبيعية الساحرة والتضاريس المتنوعة، مما يجعلها المكان المثالي لتنظيم هذا السباق الرياضي.

ويشارك في السباق حوالي 1000 مشارك من أكثر من 20 جنسية مختلفة، مما يجلب تنوعًا ثقافيًا وتفاعلًا بين المشاركين. يعد هذا السباق فرصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات بين رياضيين من جميع أنحاء العالم.

تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الشباب والمجتمع بشكل عام على ممارسة الرياضة في الطبيعة والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة. وتعتبر محمية وادي دجلة بيئة مثالية لذلك، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بالجري في وسط الطبيعة واكتشاف جمالها.

حضر اللقاء كل من أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية و ايمن حقي المدير التنفيذي للسباق وأعضاء إدارة السياحة والفعاليات الرياضية

من المتوقع أن يوفر سباق "Trail Master" تجربة مثيرة وتحديًا للمشاركين، حيث سيواجهون التضاريس الوعرة والمناظر الطبيعية الخلابة في محمية وادي دجلة. سيتم تنظيم السباق وفقًا للمعايير الرياضية العالمية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشاركين.