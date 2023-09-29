الأهلي يتقدم على سان جورج بثلاثية في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا

استطاع فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي إحراز ثلاثة أهداف بشباك سان جورج، في الشوط الأول بالمباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم للأهلي محمد مجدى قفشة في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الاول عن طريق ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الخصم.

وأضاف الهدف الثاني للمارد الأحمر، محمود كهربا، عن طريق ضربة جزاء سددها ببراعه لتسكنت شباك سان جورج وتعلن الدقيقة 34 عن الهدف الثاني للأهلي.

وعزز بالهدف الثالث للأهلي، محمد مجدى قفشة، عن طريق عرضية من الجهة اليسرى ليسددها بطريقة مميزة فى عكس اتجاه الحارس لتعلن الدقيقة 39 عن ثلاثية حمراء في الشباك الإثيوبي.

تشكيل الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

الأهلي وسان جورج في مباراة الذهاب

وحصد لاعبو الأهلي العلامة الكاملة في مباراة الذهاب أمام سان جورج الإثيوبي، بإحراز ثلاثية نظيفة دون رد، حيث نجح اللاعب حسين الشحات في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول والمباراة، وعزز نفس اللاعب النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني والمباراة، وعاد اللاعب أحمد عبد القادر ليسجل الهدف الثالث لتأكيد فوز النادي الأهلي بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.