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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أفريقيا

قفشة يحرز الهدف الثالث في شباك سان جورج الإثيوبي

محمد مجدى قفشة
محمد مجدى قفشة

تمكن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في شباك سان جورج الإثيوبي، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، بدور الـ 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر، محمد مجدى قفشة، عن طريق عرضية من الجهة اليسرى سددها بطريقة مميزة فى عكس اتجاه الحارس لتعلن الدقيقة 39 عن الهدف الثالث للأهلي.

ويسعى الأهلي أمام سان جورج في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بـ إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، إلى حسم ملف تأهله إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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