إجراء اختبارت انتقاء المواهب بمشروع البطل الأولمبي "ألعاب القوى" بسوهاج

انطلقت اليوم، فاعليات إختبارات انتقاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة العاب القوى مرحلة البراعم، تحت شعار «مصر تستكشف أبطال المستقبل»، وذلك باستاد سوهاج الرياضي، بمشاركة أكثر من 90 لاعبا ولاعبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، وهاشم محمود مدير إدارة الرياضة، ومعاون مدير المديرية للرياضة، والعاملين بالإدارة العامة للرياضة وإدارة العلاقات العامة .

شاهدت الإختبارات لجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة وخبير الإتحاد المصري لألعاب القوى والمشرف الفني للمشروع ونظم معلومات وزارة الشباب والرياضة.

شهدت إختبارات اليوم إقبال وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بالمشروع القومي حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 90 مشاركا وتم إجراء الإختبارات البدنية والمهارية و النفسية وقياس الطول والوزن والكشف الطبي المبدئي وشارك شباب yly في التنظيم لدخول اللاعبين وتواجدهم وسهولة إجراء الاختبارات.

وقال محمد فريد شوقى أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية وهذا واضحا في الإهتمام بالنشء والشباب وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الأنشطة .



وقال محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هو أحد اهم المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ويتضمن تنفيذ ٤ مراحل أساسية وهي مرحلة البراعم ويليها مرحلة الناشئين ثم مرحلة الشباب وبعدها مرحلة الصفوة موضحا أن إستراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الألعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية .