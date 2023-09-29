بوتين يشرح طريقة وضع سماعة أذن لرئيس جنوب السودان (شاهد)

شرح الرئيس الروسي فلاديميير بوتين طريقة وضع سماعة أذن لرئيس ‫جنوب السودان سلفا كير ميارديت بعد أن واجه صعوبة بوضعها لفهم المحادثة بينهما بالعاصمة موسكو.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “العربية"، اليوم الجمعة، لحظة قيام الرئيس الروسي بالشرح للرئيس النوب السوداني كيفية وضع سماعة الترجمة له.

ويظهر الفيديو جلوس الرئيسين عقب تصافحهما، في ركن تتوسطهما طاولة صغيرة وضعت عليها -كما هو متعارف عليه- سماعات ترجمة فورية للطرفين.

وبما أن البروتوكول يقتضي في مثل هذه اللقاءات أن يتحدث المضيف أولا، فقد بدأ بوتين بالفعل بالحديث لكنه توقف فجأة حين انتبه أن ضيفه لم يضع سماعة الترجمة، فكان أن طلب منه ذلك بإشارة من يده.

وبالفعل، امتدت يد سلفاكير نحو القطع الصغيرة الموضوعة على جانبه من الطاولة، وبدا مترددا ومحرجا أمام نظيره والكاميرات والمساعدين، والتقط قطعة وألصقها بأذنه في حركة خاطئة.

بدا أن سلفاكير كان يعاني من حرج الحادثة، وما زاد في صعوبة التوصل للطريقة الصائبة لوضع سماعة الترجمة الفورية هو القبعة السوداء الكبيرة التي كان يرتديها، والتي بدت شبيهة بقبعات رعاة البقر، كما وصفت وكالة تاس.

تفاصيل لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الجنوب السوداني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن العلاقات بين روسيا وجنوب السودان تتطور "بشكل مكثف".

وفي حديثه خلال اجتماعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في موسكو، مشيرًا بوتين إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان.

وأضاف بوتين "يجب أن أقول إننا نعتقد أن أمامنا الكثير للقيام به، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية".

وقال كير إنه سعيد بالترحيب الحار وأكد أنه موجود في موسكو "كفتحة لعملنا الطويل في المستقبل".

وكان جنوب السودان أحد الدول الإفريقية الحاضرة في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ.

وعقد الاجتماع في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين لمزيد من الحلفاء وسط الحملة العسكرية في أوكرانيا.

اتفقت "روسيا وإفريقيا"، على زيادة التجارة المُتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعُملات الوطنية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

وقال الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية الإفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية:

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وصرح الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".

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