بوتين يُشيد بجنود روس هزموا 12 عسكريًا أوكرانيًا

استضاف الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، الجندي إيفان كالاشنيكوف، والعريف أليكسي إيفليف، والجندي فياتشيسلاف تاراسوف، والرقيب أول فيكتور خاماغانوف الحاصلين على أوسمة البطولة بالعملية العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وخاطبهم الرئيس بوتين بقوله: "أبلغني رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف كيف قاتلتم، ولم يكن ذلك بشكل شفهي فحسب، بل شاهدت فيديو لقتالكم، وما قمتم به واحد من النماذج المشرفة للشجاعة والبطولة".

وتابع بوتين: "أفهم أن من في المعركة لا يفكرون في ذلك، بل يفكرون في العمل بالمعنى القتالي للكلمة، وكيفية صد هجوم العدو. لكنكم قمتم بعمل بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أريد أن أشكركم، وأتمنى لكم النجاح".

وصورت طائرة مسيرة خمسة جنود روس أصيب اثنان منهم في اشتباك مباغت شنه عليهم 12 جنديًا أوكرانيًا، استطاعوا صد المهاجمين وقتل بعضهم وإجبار الباقين منهم على الفرار.

روسيا تُبدي استعدادها لبناء تعاون مع دول أمريكا اللاتينية:

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال حديثه في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية، أن وجهات النظر السياسية لروسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها الكثير من القواسم المشتركة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأشار بوتين في المؤتمر الذي يجري بالعاصمة الروسية موسكو، إلى أن أمريكا اللاتينية تنتهج سياسة مستقلة وسيكون لها دورا رائدا في السياسة العالمية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لبناء تعاون مع دول أميركا اللاتينية على أساس ثنائي وضمن إطار الهياكل الدولية.

وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستسعى لإقامة علاقات بين أميركا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتدعم رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" كشريك كامل، مشيرا إلى أن "بريكس" ليست تحالفًا عسكريًا بل منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا البعض

كما أكد أن روسيا مستعدة دائمًا لمساعدة دول أميركا اللاتينية سواء في حالات الطوارئ، أو في مكافحة الجريمة.