بوتين: المدنيين القتلى المُشاركين في العملية العسكرية ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، أن المدنيين القتلى المُشاركين في العملية العسكرية الخاصة ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم، وستبذل السلطات قصارى الجهد لمساعدة أهاليهم وأحبائهم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بفريق المقاتلين الذين قاموا بعمل بطولي بالقرب من قرية أوروجاينويه في اتجاه جنوب دونيتسك، حيث وقف بوتين دقيقة صمت حدادا على أرواح المدنيين الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأشار إلى أن بعضا من المتطوعين الذين انضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية من السجون قاتلوا إلى جانب باقي المقاتلين ولقوا حتفهم.

وتابع: "قد لا تعلمون أن جنازة أحد هؤلاء الضحايا كانت اليوم، لذلك، وقبل أن نبدأ حديثنا أقترح تكريم ذكراهم بدقيقة صمت".

وقال بوتين: "أود القول إننا جميعا بشر، ويمكن لأي شخص أن يرتكب أخطاء ما، وقد ارتكبوها ذات مرة، لكنهم ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم، وكفروا عن ذنوبهم بالكامل". وأكد الرئيس أن السلطات ستبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أهاليهم.

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استضاف الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، الجندي إيفان كالاشنيكوف، والعريف أليكسي إيفليف، والجندي فياتشيسلاف تاراسوف، والرقيب أول فيكتور خاماغانوف الحاصلين على أوسمة البطولة بالعملية العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وخاطبهم الرئيس بوتين بقوله: "أبلغني رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف كيف قاتلتم، ولم يكن ذلك بشكل شفهي فحسب، بل شاهدت فيديو لقتالكم، وما قمتم به واحد من النماذج المشرفة للشجاعة والبطولة".

وتابع بوتين: "أفهم أن من في المعركة لا يفكرون في ذلك، بل يفكرون في العمل بالمعنى القتالي للكلمة، وكيفية صد هجوم العدو. لكنكم قمتم بعمل بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أريد أن أشكركم، وأتمنى لكم النجاح".