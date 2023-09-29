دوري أبطال أفريقيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وسان جورج

انطلقت منذ لحظات مواجهة الاهلي ونظيره سان جورج، فى المباراة التى تجمع الفريقين، في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال.

ويسعى الأهلي أمام سان جورج في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بـ إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، إلى حسم ملف تأهله إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحصد لاعبو الأهلي العلامة الكاملة في مباراة الذهاب، بإحراز ثلاثية نظيفة دون رد، حيث نجح اللاعب حسين الشحات في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول والمباراة، وعزز نفس اللاعب النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني والمباراة، وعاد اللاعب أحمد عبد القادر ليسجل الهدف الثالث لتأكيد فوز النادي الأهلي بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

تشكيل الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.