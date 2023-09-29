الغرب يستخدم أوكرانيا في مُحاولة لزعزعة روسيا.. نيكاراجوا تُوضح

أكد وزير خارجية نيكاراغوا "دينيس مونكادا"، أن الغرب يُوظف النزاع في أوكرانيا للعدوان على روسيا وزعزعة استقرارها، وأن روسيا بعمليتها العسكرية تدافع عن مصالحها حسب القانون الدولي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أن الوضع والأزمة الأوكرانية ليس أكثر من استمرار للمصالح الجيواستراتيجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الذين يستخدمون أوكرانيا لمهاجمة روسيا وزعزعة استقرارها مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول، ويستوجب التنديد به".

وشدد مونكادا على أن روسيا "تدافع بشكل قانوني عن نفسها في أوكرانيا ضد العدوان الذي يشنه الغرب على روسيا".

وتابع: "روسيا تدافع عن نفسها حسب القانون الدولي ولذلك ترسم الحكومة الروسية سياستها الداخلية لمقاومة العدوان الغربي".

روسيا تُبدي استعدادها لبناء تعاون مع دول أمريكا اللاتينية

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال حديثه في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية، أن وجهات النظر السياسية لروسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها الكثير من القواسم المشتركة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأشار بوتين في المؤتمر الذي يجري بالعاصمة الروسية موسكو، إلى أن أمريكا اللاتينية تنتهج سياسة مستقلة وسيكون لها دورا رائدا في السياسة العالمية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لبناء تعاون مع دول أميركا اللاتينية على أساس ثنائي وضمن إطار الهياكل الدولية.

وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستسعى لإقامة علاقات بين أميركا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتدعم رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" كشريك كامل، مشيرا إلى أن "بريكس" ليست تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا البعض.