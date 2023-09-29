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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إيمان كريم تنعي نجل السفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وفاة المغفور له نجلها "محمود حسين خطاب" الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، في تعزيتها " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. اتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى السيدة القديرة والزميلة العزيزة السفيرة مشيرة خطاب، في وفاة المغفور له نجلها، سائلة المولى عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان ، وأن يعينها على مصابها الأليم، وأن يتغمد فقيدها بالرحمة والمغفرة .

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