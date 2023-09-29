عميد طب أزهر أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة

افتتح الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بطب الأزهر بأسيوط والأستاذ الدكتور مصطفى عبده شتات عميد الكلية السابق والأستاذ الدكتور هيثم عبدالعظيم رئيس القسم ورئيس المؤتمر فعاليات وقائع المؤتمر الثالث لقسم الباطنة بكلية الطب بنين بأسيوط بعنوان "التعامل الأمثل مع المريض مع تغير الصورة النمطية للأمراض "، والمنعقد خلال الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر الجاري، بمدينة الغردقة، بمشاركة كليات الطب بالجامعات المصرية وعدد من الأطباء والأساتذة المتخصصين من مختلف المستشفيات والإدارات الصحية بأسيوط، وبرعاية الإمام الأكبر والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتور هيثم عبدالعظيم رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور أشرف الكبير نائب رئيس المؤتمر، و بجهد مميز ومشكور من الأستاذ الدكتور وليد صابر عبدالناصر منسق عام المؤتمر، والدكتور وائل بكر مقرر المؤتمر.

بدأت فعاليات وقائع المؤتمر بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم. ثم كلمة للدكتور وائل بكر مقرر المؤتمر ومقدم المؤتمر رحب فيه بالسادة الحضور الكرام راجياً من الله عز وجل أن يكون مؤتمراً موفقاً ويعود بالنفع على الجميع في ظل سعي الدولة الدائم للارتقاء بالقطاع الطبي والعلمي، ويهدف المؤتمر لإلقاء الضوء علي أحدث ما توصل إليه المجتمع الطبي في مجال أمراض الضغط والسكر والغدة الدرقية وطرق الوقاية من هذه الأمراض وأحدث الأدوية الطبية.

وأعقبه كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور هيثم عبدالعظيم رئيس القسم ورئيس المؤتمر بالسادة الحضور المشاركين من المستشفيات الجامعية والشرطية والعسكرية ووزارة الصحة والمنصة الكريمة، مؤكداً على أهمية التعاون بين الأقسام في عقد المؤتمرات العملية وورش العمل لتقديم خدمات علاجية متميزة بمجهود الجميع، مؤكداً على أهمية تلك المؤتمرات فى تناول كل ما هو جديد فى مجال الأمراض الباطنة والدعم العلمي لشباب الأطباء.

وفي بداية كلمة الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية، نقل تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي للسادة الحضور، داعياً المولى عز وجل أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح بما يعود بالنفع على العالم أجمع، كما أشاد سيادته بما تمتلكه جامعة الأزهر من كوادر بشرية متميزة فى مختلف التخصصات الطبية و التى تمثل قوة بشرية كبيرة لخدمة القطاع الطبي داخل و خارج الجامعة، موجهاً الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى عبده شتات العميد السابق لجهوده المتميزة في خدمة الكلية خلال فترة عمادته للكلية، مثمناً دور الأطقم الطبية بكل أفرادها وتخصصاتها ومجوداتهم طوال الأعوام السابقة، كما أشاد سيادته بالنهضة العلمية التي شهدتها المستشفى في كل أقسامها، حيث أقامت الكلية في الفترة الأخيرة العديد من المؤتمرات العلمية في معظم أقسام الكلية والتي نتج عنها مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقديم خدمات طبية أفضل للمرضي وكذلك إثراء الأطباء بالجديد في المجال الطبي، وكذلك بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الصحة والتأمين الصحي ومختلف المؤسسات الطبية وذلك لخدمة المرضى.

كما حضر افتتاح المؤتمر الأستاذ الدكتور هاني عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا ولفيف من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الشرطة.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية كرم رئيس المؤتمر عميد الكلية والعميد السابق ونائب رئيس جامعة طنطا وعددا من السادة الضيوف.

عميد طب الازهر باسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة

عميد طب الازهر باسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة

عميد طب الازهر باسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة

عميد طب الازهر باسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة