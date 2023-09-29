وزير الشباب والرياضة ينعى وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب

يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي وصادق المواساة لـ السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة المغفور له - بإذن الله – نجلها محمود حسين خطاب، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.



وقدم الدكتور أشرف صبحي التعزية لجميع أفراد الأسرة الكريمة في مصابهم الأليم، بوفاة نجلها الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الأسرة والأهل الصبر والسلوان.