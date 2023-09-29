أوسوريو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي

كأس الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

قائمة الزمالك

الاجتماع الفني

وعقد في الرابعة عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" ، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق أرتا سولار زيه البديل باللون الأزرق، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الجيبوتي زيه باللون الأصفر الكامل.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.