انطلاق مسابقات تراث وأدب الخيل بأرض الفروسية في الشرقية

ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية هامه مؤكدا على ضرورة إستثمار ما لدينا من تراث وتعظيم الإيجابيات والعمل على التصدي للسلبيات لإيثار روح الأمل للأجيال القادمة وزيادة الإنتماء لبلدنا الغالي مصر.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة إتخذت الحصان شعاراً لها تخليداً لذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي على جواده أمام الخديوي توفيق عارضاً مطالب الأمة وفي هذا اليوم تخليداً لذكراه إتخذته محافظة الشرقية عيداً قومياً لها والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام .

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، لافتتاح فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته السابعه والعشرون بأرض الفروسيه بمدينه بلبيس في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتوره رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحه بالشرقية، ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

بدأت فعاليات المسابقات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه بدء مسابقات تراث وأدب الخيل والتي يشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح نائب محافظ الشرقية أن جوائز المسابقات لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان عربي اصيل يمثل شعار محافظة الشرقية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركه أكثر من 108 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات "السعودية - المغرب - الكويت - قطر - المانيا - مصر" إضافة إلى 73 من المشاركين في مسابقات ادب الخيل مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربية ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وفي هذا الإطار، اختتمت مسابقات جمال الخيل والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته السابعه والعشرون بأرض الفروسيه بمدينه بلبيس تباري فيها 108 من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية حيث قام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، بتسليم الجوائز للفائزين في تصفيات بطولات ( المهرات سنة - المهرات - الفرسات - الامهار سنه - الأمهار - الطلائق) في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتوره رشا حسن مديرة الهيئه الإقليمية لتنشيط السياحه بالشرقية والتي جاءت كالاتي:

في بطوله المهرات عمر سنة فازت المهره نبوية رباب بالجائزة الذهبية والمهرة مديرة رباب بالجائزة الفضية والمهرة إن تي كي ميسا بالجائزه البرونزية.

وفي بطوله المهرات فازت المهرة غزل تميم بالجائزه الذهبية والمهرة بركة درة بالجائزة الفضية والمهرة سميرة رباب بالجائزة البرونزية.

وفي بطوله الفرسات، فازت الفرسة روان سلطان بالجائزة الذهبية والفرسة كريمة رباب بالجائزة الفضية والفرسة رغدة تهاني بالجائزة البرونزية.

وفي بطوله الأمهار "عمر سنة"، فاز المهر سامد الجمل بالجائزة الذهبية والمهر زين الجود بالجائزة الفضية والمهر مبهر الوهاب بالجائزة البرونزية.

وفي بطوله الأمهار، فاز المهر بسيم المصري بالجائزه الذهبيه والمهر تاج روزان بالجائزة الفضية والمهر فريد البنانية بالجائزة البرونزية.

وفي بطوله الطلائق فاز الحصان برهان البيداء بالجائزة الذهبية، والحصان أديب البيداء بالجائزة الفضية والحصان مشهور البادية بالجائزه البرونزية.

كما شهدت الفعاليات اعلان فوز الفرس روان سلطان بجائزه احسن فرس في البطولة وفوز الحصان برهان البيداء بجائزه احسن حصان في البطولة، وكذلك فوز العارض محمد معوض بجائزه احسن عارض في بطوله جمال الخيل.

وفي نهايه فعاليات مسابقات جمال الخيل قام الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، بتكريم حكام البطوله لأدائهم المتميز خلال فعاليات المسابقة، وكذلك تكريم فريق عمل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لمشاركتهم الفعاله في تنظيم المهرجان وظهوره بالمظهر الذي يليق بعراقه وأصالة المحافظة.