انطلاق مسابقات تراث وأدب الخيل بأرض الفروسية بمدينة بلبيس

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، لافتتاح فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ27 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

جاء ذلك في حضور الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتوره رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحه بالشرقية، ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

بدأت فعاليات المسابقات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه بدء مسابقات تراث وأدب الخيل والتي يشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر، لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

أوضح نائب المحافظ أن جوائز المسابقات لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان عربي أصيل يمثل شعار محافظة الشرقية.