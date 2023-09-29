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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الكرملين: مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة

صور أرشيفية
صور أرشيفية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرح اليوم الجمعة، بأن مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة.

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مفاوضات بوساطة روسية في باكو بشأن إعادة دمج ناغورني كاراباخ

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الكرملين: فرصة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بين باكو ويريفان ما تزال قائمة

الصراع بين باكو ويريفان

وقال بيسكوف ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن، في رأي الكرملين، وضع حد للصراع بين باكو ويريفان، بعد إعلان إنهاء وجود ناجورنو كاراباخ كجمهورية، وما إذا كانت مسألة التوقيع على معاهدة السلام قائمة: "إنها بالتأكيد قائمة، بالإضافة إلى ذلك، هناك بالطبع خطط لتطوير اتصالات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وهذا مهم للغاية بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا وروسيا، ونأمل أن يستمر هذا العمل".

منطقة ناجورنو كاراباخ

أعلنت منطقة ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها، والتي أعلنت انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية قبل 35 عامًا، وبعد النزاع المسلح مع أذربيجان في الفترة 1992-1994، وجودها لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، أعلنت نهاية وجودها اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024.

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