بولندا تجدد معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتمسك بمعارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء، وذلك خلال القمة غير الرسمية للكتلة التي ستعقد في إسبانيا الأسبوع المقبل.

وقال مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة - "سأذهب إلى المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل حيث سأتمسك بمعارضتي للخطة".. مضيفا "هذه محاولة ليس فقط للاعتداء على سيادة بولندا والدول الأعضاء الأخرى، ولكن أيضا محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية".

جدير بالذكر أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء - الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2020 - يهدف إلى إنشاء عملية هجرة ولجوء أكثر عدالة وكفاءة واستدامة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التضامن وتقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع ذلك كانت المفاوضات بطيئة وسط انقسامات عميقة داخل الكتلة حول كيفية المضي قدما، مع معارضة قوية خاصة من المجر وبولندا.

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