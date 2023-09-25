رئيس وزراء بولندا يُطالب مستشار ألمانيا بعدم التدخل في شؤون وارسو

طالب رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافيتسكي"، المستشار الألماني "أولاف شولتس"، بعدم التدخل في شؤون بولندا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال مورافيتسكي خلال تواصله مع الناخبين، يوم الاثنين: "تحدث المستشار شولتس مؤخرا عن حدود منطقة شينغن. وأنا أود أن أقول له ألا يتدخل في شؤون بولندا".

واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن شولتس إما "لم يطلع على المعلومات إلى حد كاف" أو "يعزف في أوركسترا" حزب "المنصة المدنية" المعارض البولندي الذي اتهمه مورافيتسكي بتضخيم فضيحة الفساد المتعلقة بسلطات الهجرة البولندية.

يُذكر أن بولندا فتحت تحقيقا في شهبات الفساد المتعلقة بإصدار سلطات الهجرة البولندية تأشيرات شينغن مقابل رشاوى.

وعلى خلفية الفضيحة، أعلن المستشار الألماني أنه لا يستبعد تشديد إجراءات التفتيش على حدود ألمانيا لمنع الهجرة غير الشرعية. كما طالبت المفوضية الأوروبية السلطات البولندية بتقديم توضيحات بشأن المعلومات عن إصدار السلطات البولندية تأشيرات الدخول مقابل الرشاوى.

أمريكا تُهدي بولندا قرضًا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها

أكدت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن الولايات المتحدة، ستُهدي بولندا قرضًا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي " الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث قطاع الدفاع البولندي".

تُجدر الإشارة إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتساهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.