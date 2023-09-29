مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر.. كورة لايف آلحين ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت الآن،ضرب النادي المارد الأحمر موعدًا مع مباراة فاصلة تحدد موقف من التأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي، ويرغب العديد جماهير ومتابعي القلعة الحمراء، في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسان جورج في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا.

يتم التقاء الفريقين في مباراة حاسمة وشديدة التحدي؛ لتحقيق الفوز حيث تقام المباراة في اليوم الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري بين فريقين مميزين في تأدية المباريات؛ حيث خاض فريق سان جورج العديد من المباريات الهامة وقد حقق الفوز بها بجدارة وتم التأهيل إلى مباراة نادي الأهلي وأيضاً تم تحقيق الفوز من قبل النادي الأهلي في العديد من المباريات السابقة؛ حيث يتم اللقاء بنادي سان جورج الأثيوبي وكذلك يتم التنافس على تحقيق الفوز مرة أخرى لكلاً من الفريقين.

وكان الأهلي قد تمكن من وضع قدمًا في دور المجموعات بالبطولة القارية، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا ومريحًا على منافسه في الإياب بثلاثية نظيفة.

ويسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة إلى أن يبدأ مشواه الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، حيث تربع على عرش القارة الإفريقية بـ11 لقب.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وفاز النادي الأهلي على نادي سان جورج بـ 3 أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أحرز أول هدفين في المباراة حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58، بينما أحرز أحمد عبدالقادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تدريباته مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

تشكيلة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تشكيلة الأهلي أمام سان جورج المنتظرة من المدرب “مارسيل كولر” ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج هو يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وستبدأ المباراة في الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والكويت وقطر.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وقطر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا