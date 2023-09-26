الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفوضية الأوروبية: اتصالات مع تونس لترتيب زيارة لمواصلة المناقشات حول مذكرة التفاهم

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

تجرى المفوضية الأوروبية وتونس "اتصالات منتظمة" على المستويين السياسي والتقني لدراسة أنسب وقت لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتونس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، إن "اتصالات منتظمة تجري بين الاتحاد الأوروبي وتونس على المستوى السياسي والتقني، سواء في بروكسل أو من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، لمواصلة العمل على تنفيذ الركائز الخمس المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

 

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة الوفد التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى تونس، والتي كانت مقررة أصلا نهاية الأسبوع الجاري، إلى موعد لاحق.

 

وأوضحت الناطقة أن "الاتحاد الأوروبي قد عرض إرسال وفد من مسؤولي المفوضية هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول تنفيذ المذكرة، ونحن نقوم حاليًا بتقييم أفضل وقت لكلا الطرفين مع السلطات التونسية".

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