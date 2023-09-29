أحمد الكحلاوي ومديحة حمدي وخالد الذهبي يتألقون في حفل الليلة المحمدية

إحتفلت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بالمولد النبوي الشريف، وذلك برعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني، وذلك مساء أمس الخميس على خشبة مسرح السامر تحت عنوان "الليلة المحمدية .. ليلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم".

وحضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعالي سفير دولة فنزويلا السفير ويلمر بارنتوس وسفير دولة كوبا السفير مانويل روبيدو.

حفل الليلة المحمدية

وكما حضر الحفل من قيادات وزارة الثقافة والفنانين الفنان القدير ياسر صادق والفنان علاء زينهم والفنان هاني كمال رئيس الادارة المركزية لشئون رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج اشرف فايق والمخرج حامد سعيد والمخرج المسرحي محمد متولي والفنان خالد محمود ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من الصحفيين وقد نقلت قناة الحياة الحفل علي الهواء مباشرة.

حفل الليلة المحمدية

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعدها صعد الفنان تامر عبدالمنعم إلى خشبة المسرح وشكر السادة الحضور وقال : قمة سعادتي أن أول حفل تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بعد توليتي رئاسة الإدارة هو الليلة المحمدية.

حفل الليلة المحمدية

إنقسم الحفل لمجموعة من الفقرات بدأتها فرقة البحيرة للإنشاد الديني ثم اوبريت ليلة في حب الرسول لشيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي بمصاحبة النجمة مديحة حمدي والفنانة لبني الشيخ والفنان خالد الدهبي.

حفل الليلة المحمدية