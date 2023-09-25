افتتح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مساء أمس ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة وذلك بمقر قصر السينما تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني.

حضر افتتاح الملتقى الخامس لأفلام المحاولة معالي سفير دولة بارجواي ڤيكتور هوجو ضيف شرف الملتقى ومعالي السفير ويلمر بارينتوس سفير دولة فينزويلا والسيد أنخيل القنصل الفينزويلي وفريق سفارة بارجواي من الدبلوماسيين، كما حضر لفيف من السينمائيين وأساتذة المعهد العالي للسينما.

تامر عبدالمنعم يفتتح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة

وقام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس ملتقي أفلام المحاولة بتكريم معالي سفير دولة بارجواي السيد ڤيكتور هوجو والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية رئيس لجنة تحكيم الملتقى والدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح أعضاء لجنة التحكيم.

تامر عبدالمنعم يفتتح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة

وقام الفنان تامر عبدالمنعم تسليم شهادات تقدير للمخرج فخر الدين نجيدة والدكتور نادر رفاعي ومدير التصوير زايد نايف لدورهم البارز في لجنة مشاهدة الأفلام المشاركة.من ناحية أخرى تم عرض فيلم "الأرجوحة البرجوازية" من دولة بارجواي والفيلم حصد على العديد من الجوائز الدولية.

وقد توجه معالي سفير دولة بارجواي السيد ڤيكتور هوجو بخالص الشكر للفنان تامر عبدالمنعم على دعمه للعلاقات الثقافية بين البلدين.

وقدمت فرقة أكوزديولا فرقة غنائية أعحب الحضور مجموعة الأغاني التي قدموها.

تامر عبدالمنعم يفتتح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة

وانتهى حفل افتتاح الملتقى الذي بدأ في جو مبهج والذي قدمته الإعلامية مريم يعقوب.

جدير بالذكر أن ملتقى أفلام المحاولة في الدورة الخامسة ضم في المسابقة الرسمية 11 فيلما تسجيليا و18 فيلما روائيا قصيرا.

ومن جانبه أعلن الفنان تامر عبدالمنعم أن هذه الدورة من ملتقى أفلام المحاولة هي الأخيرة تحت رئاسته.

كما أعلن "عبدالمنعم" أنه سيترأس الملتقى من الدورة القادمة الناقد الدكتور مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.