مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية نحو مواجهة مثيرة تجمع بين فريق النصر ضد الطائي، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، في الجولة الثامنة من المسابقة، لذا سنتعرف على تفاصيل مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي.

يدخل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، مباراة اليوم التي تعد سهلة إلى حد ما، وهدفه الثلاث نقاط، ومواصلة عروضه الرائعة، في الدوري؛ حيث يواصل الصعود للتواجد على مقدمة ترتيب الدوري السعودي.

يحتل فريق النصر المركز الخامس، في الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة في مواجهتين.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة اليوم السعودية فإن نجم فريق النصر عبد الرحمن غريب تأكد غيابه عن مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر وأُحد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعتبر غياب عبد الرحمن غريب عن صفوف النصر ضربة قوية للنادي خاصة وأنه من العناصر التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو باستمرار سواء بدأ أساسياً أو على دكة الاحتياط مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النجم السنغالي ساديو ماني، ومن المعلوم أن هذه الكتيبة تشكل واحدة من أقوى تشكيلات الهجوم في الدوري السعودي، ومن جانبه وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة حائل اليوم لكي لتدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الطائي.

قبل انطلاق الجولة الثامنة من دوري روشن، يجد فريق النصر السعودي نفسه في المركز الخامس برصيد 15 نقطة. حقق الفريق خمس انتصارات وتعرض لهزيمتين في المباريات السابقة. أما نادي الطائي، فهو يسعى للفوز الثالث في الموسم بعد تحقيق انتصارين وتعادل وخسارة في أربع مناسبات.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

في الجولة الماضية، حقق النصر فوزًا مهمًا على الأهلي بنتيجة 4-3 في قمة المباراة. تألق كريستيانو رونالدو وساديو ماني في هذا اللقاء وسجل كل منهما هدفين. أما الطائي، فقد خسر أمام الاتفاق بنتيجة مماثلة، حيث تألق بيرنارد مينساه وسجل ثلاثة أهداف رائعة في تلك المباراة.

ترتيب النصر في دوري روشن؟

والجدير بالذكر أنا نادي النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري وشن السعودي بعدما استطاع جمع 15 نقطة في أول سبع مباريات حيث فاز في خمس مباريات كان آخرها أمام نادي أهلي جدة في الجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما خسر في مباراتين، بينما يحتل نادي الطائي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب روشن السعودي للمحترفين برصيد سبع نقاط خلال أول سبع جولات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي؟

وتشاهدون مباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي مساء الجمعة عبر قناة SSC1 HD بتعليق عبد الله الغامدي ونور الدين أيت علي.

كما يمكنكم متابعة مباراة النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الطائي عبر قناة SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي.