أنشيلوتي يعلق على تورط برشلونة في قضية نيجريرا

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تورط نادي برشلونة الغريم التقليدي للفريق الملكي في قضية الفساد المالي، و المعروفة باسم قضية نيجريرا.

وقال أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بمبمبارة فريقه أمام جيرونا: “قضية نيجريرا؟ فيما يتعلق بهذه القضية، أنا قلق مثل أي شخص آخر في كرة القدم لأنها مسألة خطيرة للغاية، العدالة تعمل ويجب أن ندعها تعمل للتوصل إلى حل”.

تفاصيل قضية نيجريرا

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر إيقاف أنشطته و"إلغائه" ضمن تداعيات قضية رشى الحكم السابق خوسيه إنريكيز نيجريرا .

وكانت الشرطة الإسبانية فتشت يوم الخميس الماضي مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة والمشهورة بـ "قضية نيجريرا".

واتهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في العاشر من مارس الماضي من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وهو مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضا.

مؤتمر أنشيلوتي

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن المباراة أمام جيرونا وجاهزية فينيسيوس جونيور، وأفاد: "إنه بخير وسيلعب أساسيًا، ثم سنرى إلى أي مدى يمكن أن يستمر، من الواضح أنه سيساهم كثيرًا معنا".

وعن المشادة بينه وبين فينيسيوس في المباراة الماضية أمام لاس بالماس، استطرد أنشيلوتي: "أخبرته أن يعتني بنفسه قليلاً، لا أريد المخاطرة، لقد قام بمراوغتين أو ثلاثة بكثافة عالية جدًا وأخبرته بذلك، لكي يعتني بنفسه".

وواصل أنشيلوتي الحديث عن مواجهة جيرونا: "نحن جيدون، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنلعب مباراة أمام متصدر المسابقة، لقد تعبنا ولكننا نواجهها بحماس، نريد أن نفعل الأشياء بشكل جيد، علينا أن نلعب مباراة كاملة حتى نتمكن من الفوز، وأن نتمتع بالتوازن، وندافع بشكل جيد ونضرهم هجوميًا".

موعد مباراة ريال مدريد و جيرونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره جيرونا غدا السبت، في اللقاء الذي يجمهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وتبدأ مباراة ريال مدريد و برشلونة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، و الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.