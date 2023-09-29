سميحة أيوب.. طارق الشناوي يكشف خطأً مدونًا عن مسيرتها بمنهج الصف السادس الابتدائي

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي، عن وجود خطأ مدون عن مسيرة الفنانة سميحة أيوب، بمنهج الصف السادس الابتدائي، بعد وجودها ضمن الشخصيات المؤثرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

كتب الناقد طارق الشناوي عبر صفحته، قائلًا: "تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الابتدائي، عظيم جدًا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأً بينًا عندما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما عام ١٩٥٢".

وأضاف: “رغم أنها خريجة معهد المسرح، ولقبها هو ”سيدة المسرح العربي"، ومعهد السينما أساسًا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ.. أنه مع الأسف يؤكد العشوائية حتى في وضع مناهج الطلبة، أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج، مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة، تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج".

واختتم حديثه قائلًا: "لماذا لم يفكر الأستاذ واضع المنهج، ان يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة أيوب، منحها الله العمر والصحة والعافية، ليتأكد من المعلومات قبل نشرها، مع الأسف هذا دليل قاطع على افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدًا التأكد من صدقها أو زيفها.. قاتل الله العشوائية والرعونة التي افقدتنا الكثير".