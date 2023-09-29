شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج بدوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق النادي الأهلي مباراة المارد الأحمر، مساء اليوم الجمعة، أمام سان جورج الإثيوبي في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالقاهرة أيضًا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

يهدف الأهلي لتكرار فوزه على منافسه الإثيوبي وتأكيد جدارته بالعبور إلى ثمن النهائي، وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه حول قدرته على الاحتفاظ بلقبه الذي حققه الموسم الماضي.

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أكد عقب نهاية مباراة الذهاب أن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

وأعرب المدير الفني للأعلي عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج، وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة، لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم، وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.‏





موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا:



تبدأ مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت مدينة أبوظبي.

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