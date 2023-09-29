ديروط يشهد استمرار لجان المراقبة وحملة 100 يوم صحة

تتواصل الجولات العابرة للتفتيش المالي والإداري للوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز ديروط، وذلك في إطار المراقبة الميدانية المستمرة لجميع المرافق الصحية للتأكد من انتظام سير الوظائف والتأكد من جودة الرعاية الطبية. . الخدمات المقدمة للمواطنين.

زار عبد الناصر محمد المفتش المالي والإداري بالإدارة وحدة طب الأسرة بمدينة المعصرة، حيث اطلع على سجلات الحضور والانصراف للأطباء والممرضين وعمال المناوبة حالياً. كما قام بزيارة قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل ودرجة الانضباط في العمل والتأكد من توفر كافة الأدوية والأمصال والتعقيم والمستلزمات الطبية. وكان الفريق الطبي حاضرا في العمل.

من جهة أخرى، تتواصل حملة 100 يوم من الصحة تحت شعار “لا تفوت الفرصة وتعال الآن لتفحص صحتك مجانا” ويواصل فريق الإعلام والتثقيف السكاني بإشراف عزة محمود بذل الجهود وتوعية المواطنين بحملة 100 يوم صحة المتواجدين بالمركز الطبي والخروج مع الفرق للتوعية بحملة تنظيم الأسرة.

العمل من تنفيذ بسمة محمد ثابت ومروة علي محمد وتم تحديد مواعيد الحملة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا والحملة موجودة في كافة الوحدات الصحية والفرق المتنقلة بمركز ديروط.

تم ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور جمال علي حريز مدير الإدارة الصحية.