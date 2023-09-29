شاهد بث مباشر مباراة النصر والطائي الأن دون تقطيع

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية متابعة ومشاهدة مباراة النصر والطائي مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. بث مباشر

وكان النصر أنتصر على أهلي جدة في مباراته الأخيرة بالدوري، بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-3، فيما سقط الطائي أمام نظيره الإتفاق برباعية مقاب ثلاث أهداف.

يسعى النصر بقيادة رونالدو لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل الاقتراب أكثر من الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين، بعد صراع قوي بينهما في الموسم الماضي، انتهى بتتويج العميد بطلا لمسابقة الدوري. بث مباشر

النصر لديه 15 نقطة في المركز الخامس، بعد تحقيقه الانتصار في خمس مباريات وتلقى الخسارة في مواجهتين، سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في مباراتين، والتعادل في مباراة والخسارة في 4 مباريات آخرين، أحرز لاعبوه 6 أهداف فيما تلقت شباكه 12 هدفا.



موعد مباراة النصر والطائي: بث مباشر



تبدأ مباراة النصر والطائي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت المغرب العربي. بث مباشر



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