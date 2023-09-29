محمد سعدالله : شرف كبير لي التواجد في الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥

أكد محمد خالد سعد الله مدرب فريق ٢٠٠٥ بالنادي الإسماعيلي أنه سعيد أنه سعيد للغاية بالتجربه الجديده في حياته التدريبية مع فريقه الجديد .

سعد الله يشيد بالمدير الفني لفريق الإسماعيلي 2005

الإسماعيلي 2005



وأشاد سعدالله بـ ايمن خليل المدير الفني لفريق ٢٠٠٥ بالمجهود الكبير الذي يبذله مع الفريق خلال الفترة الماضية .



وتابع قائلاً إن تدريب فريق كبير في قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي كان من ضمن أحلامه وأنه يعمل مع واحد من افضل المدربين في الفترة الحالية داخل مصر و النادي الاسماعيلي مشيراً إن هذا شرف كبير له انه يعمل مع ايمن خليل .



وقال :" كل شخص لديه طموح وهذه الطموح حق مشروع فهو مدير فني للفريق، و فريق 2005 يضم عناصر مميزه و مبشره للغاية للمستقبل و لكن الظروف التي يمر بها النادي صعبه للغاية ".



وواصل :" لدينا ٤ لاعبين في صفوف ٢٠٠٥ متواجدين في الفريق الاول و هم هداف الفريق و قطاع الناشئين حسن صابر و حماده صلاح و كتكوت و عبدالفتاح حارس المرمى و هذا يعد حمل كبير علي الجهاز الفني بفريق ٢٠٠٥ ولكننا نعمل مع باقي اللاعبين بشكل جيد للغاية .



وأشار:" النادي الاسماعيلي كبير و يستحق كل من الجميع التكاتف وبذل اقصي جهد لمساعده وخدمة الكيان العظيم و انا قبل انا أكون مدرب في النادي كنت مشجع درجه ثالثة و هذا يزيدني فخرًا و شرفًا ، والنادي الان ليس في افضل حالاته و يمر بظروف قاسية و صعبه جداً يعلمها الجميع من خلال وقف القيد و كثرة الديون والقضايا علي النادي ".



وتابع :" هذا الموسم من اصعب المواسم لي داخل النادي الإسماعيلي لأنني كنت اعمل مع كتيبه من المقاتلين في حب النادي بقياده كابتن صبري المنياوي هذا الرجل له فضل كبير بعد ربنا علي في هذا النقله كبيرة لي من المدرسة إلى القطاع وأود أن أشكره كثيراً فهو كان يعمل حينها مديراً فنياً فنيا للقطاع ".



واسترسل:" نعمل الآن تحت قياده محمود جابر رئيس قطاع الناشئين فهو اسم كبير في عالم التدريب و مدرب منتخب الشباب السابق و الفريق الاول سابقا وشرف كبير لي ان اعمل معه و مع اشرف خضر مدير فني القطاع فهو اخ كبير لي و خارج المجال مرتبط معه ب علاقة حب و صداقه قويه جداً ، هذا هو ثاني حلم لي ان أكون مع من ضمن جهاز أشرف خضر الفني في يوم من الأيام فهو حدث ولا حرج اسم كبير و مدرب كبير ذو فكر وشخصيه كبيره و علم كثيرا سواء في الفريق الأول و خارج النادي لقيادة بعض الأندية و عمل معهم نتايج مميزه".



واختتم :" أود أن أشكر محمود جابر وأشرف خضر على مجهودهم الكبير مع القطاعات فهم متواجدين في النادي بشكل يومي قبل الجميع و يعملون بأيديهم داخل أرضية الملعب ".