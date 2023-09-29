مدارس أسيوط من شمالها لجنوبها جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن الخريطة المؤقتة للعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ غدا السبت 30 سبتمبر 2023 حتى السبت 8 يونيو. . اعتبارًا من عام 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والحكومية والرسمية واللغات الخاصة. لغات خاصة، على أن تبدأ إجازة نصف العام في 27 يناير 2024.

ولذلك اهتم «الوفد» التعرف علي جاهزية مدارس محافظة اسيوط واستعدادها لاتسقبال طلابها في العام الدراسي الجديد،

فقد أكملت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، واجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مديري الإدارات والمدارس وشدد على ضرورة التنسيق مع مديريات التربية والتعليم وأعمال المياه والصرف الصحي و قطاع الكهرباء لضمان وجود كافة المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة لضمان انتظام العملية. التعليم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير مقومات الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية. كما كلف المحافظ القيادات التربوية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بمتابعة تلبية احتياجات المعلمين والأساتذة في كافة التخصصات العلمية بالمدارس، وأكد استمرار زياراتهم الميدانية وجولاتهم للتفقد الحكومي والعام. والمدارس الخاصة في المدن والمراكز. وستتفقد المحافظة والمدن الجديدة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من التهوية الجيدة للفصول الدراسية والغرف وتعقيمها يوميا قبل وبعد اليوم الدراسي.