الإمارات وجنوب إفريقيا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش مع كل من رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا نوسيفوي مابيسا نكاكولا، واموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني لجنوب إفريقيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين؛ بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين أشادا - خلال اللقاء المنعقد على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" المنعقد في دولة جنوب إفريقيا - بعمق التعاون بين البلدين، كما أكدا أهمية أن يدفع التعاون البرلماني بين المجلسين إلى تعزيز أوجه التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والمشاريع الاستثمارية الحيوية وبناء القدرات، التي تخدم أوجه التقدم والتنمية واستدامتها.

وقدم غباش دعوة لرئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا وإلى رئيس المجلس الوطني لبرلمان جنوب إفريقيا؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني الذي سينعقد يوم 6 ديسمبر القادم على هامش (cop28)، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون علامة فارقة في مجال الانتقال إلى مرحلة التنفيذ للسياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وآليات التمويل ونقل التكنولوجيا والعلاقة بين الدول على مستوى العالم.

بدورهما، أكدت كل من نوسيفوي مابيسا نكاكولا واموس ماسوندو أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

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