رومارينيو يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الفيحاء

يلتقي اتحاد جدة مع الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



حقق اتحاد جدة الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري على الفتح بهدف نظيف، فيما أنتصر الفيحاء على نظيره الرياض بثلاث أهداف مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه عليه في مباراة كأس الحرمين الشريفين بهدفين لهدف.



يهدف اتحاد جدة لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل الفيحاء في مواصلة السير على الطريق الصحيح بعد عودة نغمة الانتصارات من جديد.



يأتي اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات وتلقي الخسارة في واحدة، فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز مرتين والتعادل في ثلاث والخسارة في أثنين آخرين.







توقيت مباراة اتحاد جدة والفيحاء:



تبدأ مباراة اتحاد جدة والفيحاء في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت المغرب العربي.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الفيحاء:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مد الله العليان - لويز فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود

خط الوسط: مروان الصحفي - فابينيو - نجولو كانتي - هارون كمارا

في الهجوم: صالح العمري - رومارينيو

