الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والخطبة عن رحمة النبي بأمته (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حرصًا من “بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، نقلا عن القناة الأولى المصرية.

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أحاديث عن فضل سورة الكهف يوم الجمعة

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صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة (بث مباشر)

ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته".

زمن خطبة الجمعة لا يزيد على 15 دقيقة 

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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