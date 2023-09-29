صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والخطبة عن رحمة النبي بأمته (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، نقلا عن القناة الأولى المصرية.

ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته".

زمن خطبة الجمعة لا يزيد على 15 دقيقة

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.