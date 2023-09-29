أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29-9-2023

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في السعودية، بعدما هبطت أسعار الذهب العالمية أمس إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر في ظل قوة الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 196 ريالا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 225 ريالا.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 168 ريالا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1890 ريالا.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الأونصة عالميا إلى 1869 دولارا في العقود الفورية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الذهب في مصر،شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية بختام تعاملات أمس الخميس تقلبات جديدة، حيث شهدت الأوقية تحولات سعرية من التراجع ثم الارتفاع ثم التراجع خلال التعاملات، وذلك بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وسط صدور بيانات اقتصادية أمريكية، وترقب الأسواق لكلمة جيروم باول بعد قليل.

وقال فادي كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية خلال تعاملات أمس، لكنها سجلت تراجعا بقيمة 7 جنيهات بالأسواق المحلية، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2197 جنيهًا، وارتفعت لمستوى 2200 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولار، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1875 دولارًا، وتراجعت إلى مستوى 1862 دولارا في ختام التعاملات.

أسعار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر2023، ليصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.