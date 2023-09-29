رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الطائي بالدوري السعودي

يلتقي النصر مع الطائي مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وكان النصر فاز على أهلي جدة في مباراته الأخيرة بالدوري، بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-3، فيما سقط الطائي أمام نظيره الإتفاق برباعية مقاب ثلاث أهداف.



يهدف النصر بقيادة رونالدو لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل الاقتراب أكثر من الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين، بعد صراع قوي بينهما في الموسم الماضي، انتهى بتتويج العميد بطلا لمسابقة الدوري.



لدى النصر 15 نقطة في المركز الخامس، بعد تحقيقه الانتصار في خمس مباريات وتلقى الخسارة في مواجهتين، سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في مباراتين، والتعادل في مباراة والخسارة في 4 مباريات آخرين، أحرز لاعبوه 6 أهداف فيما تلقت شباكه 12 هدفا.



تنطلق مباراة النصر والطائي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت المغرب العربي.



تشكيل النصر المتوقع لمباراة الطائي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – عبد العزيز العليوة.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – عبد الرحمن الغريب – كريستيانو رونالدو.

