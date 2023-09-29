سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم 29-9-2023

ننشر سعر اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 29-9-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.31 جنيه للشراء، و32.61 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.50 جنيه للشراء، و32.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.52 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.52 جنيه للشراء.

32.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.31 جنيه للشراء.

32.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.32 جنيه للشراء.

32.61 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.50 جنيه للشراء.

32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.43 جنيه للشراء.

32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.61 جنيه للشراء.

32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

32.56 جنيه للشراء.

32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

32.74 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر2023، ليصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.