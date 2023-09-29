سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 29-9-2023 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر2023، وذلك بعدما اتفقت مصر والإمارات على مقايضة عملتي البلدين.

ووقع البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

ونرصد في السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، وجاء كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مستوى 8.39 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري مستوى 8.36 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني كيو إن بي

سجل سعر الدرهم في بنك قطر الوطني مقابل الجنيه مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.