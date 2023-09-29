إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ببني سويف

اسفر حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بمدينة بني سويف، عن إصابة 6 أشخاص، اليوم الجمعة، وتم رفع اثار الحادث لتيسير حركة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى سامي.م.م 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، واحمد.م.ص 36 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد.ا.ا 58 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، واحمد.ق.ا 62 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد.م.م 42 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، وعبد العزيز.ر.ع 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.