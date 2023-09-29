تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الشباب بالدوري السعودي

يلتقي الهلال مع نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



في مباراة عنوانها الإثارة لما يملكه الفريقين من لاعبين مميزين، وقد تكون الكفة أكثر للزعيم المدجج بالنجوم العالمية على رأسهم نيمار دي سيلفا، وسافيتش، ونيفيز، وياسين بونو، ومالكوم، فيما يتسلح الشباب بقائده بانيجا، وكويلار ويانيك كاراسكو رومان سايس.



تعادل الهلال في مباراته الماضية أمام ضمك بهدف لكلاهما والتي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري السعودي.



فيما أنتصر الشباب على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف تحت قيادة مدربه الجديد خوان بروان.



يتواجد الزعيم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 17 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



تبدأ مباراة الهلال والشباب في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت المغرب العربي.





تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الشباب:



في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - حسن تمبكتي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سافيتش.

خط الهجوم: نيمار دي سيلفا - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

