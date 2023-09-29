خبير اقتصادى يكشف أهمية اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات

كشف الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، أهمية توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.

اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات العربية

وقال خضر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات العربية المتحدة سيكون لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب تسهيل التجارة الثنائية من خلال اتفاقية مبادلة العملات، يمكن للشركات والمؤسسات التجارية في مصر والإمارات التعامل مباشرة بالعملة المحلية للبلدين، مما يسهل ويسرع عمليات التجارة والتبادل التجاري بينهما،هذا يخفض من الاعتماد على العملات الأجنبية والتكاليف المرتبطة بها مثل رسوم التحويل وتغيير سعر الصرف، تعزيز الاستثمار المشترك فإن ذلك يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.

وتابع أنه من خلال ذلك يمكن للمستثمرين المصريين والإماراتيين الاستفادة من تسهيلات تبادل العملات المحلية للقيام بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، تعزيز السياحة والقطاع السياحي يمكن للسياح والمسافرين من الإمارات ومصر التعامل بسهولة بالعملة المحلية أثناء زيارتهم، هذا يعني أن السياح الإماراتيين يمكن أن يتعاملوا بسهولة بالجنيه المصري في مصر، والعكس بالعكس.

وأشار الى أن هذه الاتفاقية تسهم في زيادة حركة السياحة والإيرادات السياحية لكلا البلدين، أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي العام حيث اتفاقية مبادلة العملات ليست مجرد وسيلة للتجارة والاستثمار والسياحة، بل تعزز أيضا التعاون الاقتصادي العام بين البلدين، ومن الممكن أن تؤدي إلى تعزيز التبادل التكنولوجي ونقل المعرفة وتطوير القدرات في مختلف القطاعات الاقتصادية بينهما خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أنه قد وقعت مصر والإمارات ، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.