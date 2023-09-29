الليلة.. برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة مثيرة بالدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب لويس كومبانيس لمتابعة المواجهة القوية والمرتقبة بين اشبيلية وبرشلونة في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الاسباني “الليجا”.

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثاً عن إقتناص ىصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد 7 لقاءات وبفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا ونقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويسعي فريق المدرب تشافي هيرنانديز لتعويض السقوط المفاجئ في فخ التعادل أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية.

في المقابل يحاول المدير الفني خوسيه لويس مينديليبار إستعادة توازن فريقه اشبيلية والخروج بنتيجة إيجابية بعد البداية المهتزة لفريقه في الموسم الجاري.

ويتواجد اشبيلية في المركز 12 بجدول ترتيب الليجا بعدما حصد 7 نقاط فقط بعد خوض 6 مباريات حيث تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويفتقد أشبيلية في لقاء اليوم لخدمات مهاجمه المغربي يوسف النصيري بداعي الإصابة في الكاحل، بجانب الثلاثي أوليفر توريس، وماركو تيكسيرا، و لاعب الوسط تانجوي نيانزو.

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الليجا

تنقل مباراة اشبيلية وبرشلونة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.