بيدري يغيب عن لقاء برشلونة أمام إشبيلية

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة إشبيلية غدا الجمعة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويواصل نجم الفريق “بيدري” غيابه عن قائمة برشلونة، بسبب الإصابة.

جاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسى المرمى: تير شتيجن - إينياكي بينيا - أسترالاجا.

الدفاع: كانسيلو - كوندي - كريستنسن - مارتينيز - أراوخو - ماركوس ألونسو - بالدي.

الوسط: أوريول روميو - سيرجو روبيرتو - جافي - فيرمين لوبيز - جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس - رافينيا - لامين لامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.