قافلة طبية لمستشفى الأزهر الجامعي لتقديم الرعاية الصحية في قري أسيوط

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة لدعم 115 مريضا ومريضة وتقديم خدماتهم الطبية وتعزيز التنمية والتوعية الاجتماعية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وبالتعاون مع مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر حاجة للمرضى وهي “ الصدر - العيون - الأعصاب - العظام - المخ والأعصاب - السمع - الجراحة العامة - الأطفال - الباطنة - المسالك البولية ”، حيث تم إجراء الفحص للحالات والعلاج تقدم مجانا.

موضحا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا للرعاية والأسر الأكثر احتياجا يتواجدون في قرى بوق والتمساحية والنزالي مركز القوصية وقرى المعصرة و العصارة مركز الفتح وقرية بني إدريس مركز القوصية.

وأشار إلى أن كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة يتم إجراؤها مجانا، مع تغطية تكاليف نقل المرضى ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى إجراء جراحات العيون المختلفة، من إعتام عدسة العين والجلوكوما، إلى جراحات الشبكية، للوصول إلى عمليات زراعة القرنية.